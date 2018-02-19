Дженнифер Энистон и Джастин Теру подали на развод

Звезда культового сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и актер и сценарист Джастин Теру подали на развод, передает Reuters со ссылкой на заявление артистов.



"Это решение принято взаимно при полном согласии в конце прошлого года", - уверяют Энистон и Теру, подчеркивая, что они сохраняют уважение и любовь друг к другу.



Второй брак самой красивой женщины в мире по версии журнала People продлился чуть больше двух лет. Актриса тайно обвенчалась со своим избранником в августе 2015 года. На тот момент Энистон и Теру встречались около четырех лет.



Ранее таблоиды утверждали, что отношения супругов подпортило противостояние с соседом по нью-йоркскому дому. Молодой человек, живущий этажом ниже звезд, изводил Теру и Энистон кляузами по поводу воющих собак и слишком громкого ремонта. Однажды он даже напал на рабочих. На прошлой неделе стало известно, что Энистон, всегда тщательно защищающая свою приватность, инициировала иск против соседа по поводу организованного им шпионажа.



Для Энистон это второй брак, в 2000 году она вышла замуж за Брэда Питта. В 2005 году пара развелась, Энистон несколько лет боролась с депрессией, а также была вынуждена выдерживать давление желтой прессы, активно обсуждавшей подробности развода голливудских звезд, а затем новый роман Питта с Анджелиной Джоли.



В прошлом году, после того как Джоли подала на развод с Питтом, Энистон возобновила общение с бывшим мужем. Источники, близкие к актрисе, утверждали, что Джастин Теру предпочел воздержаться от проявлений ревности.





