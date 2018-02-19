Школы Ивано-Франковска приостановили учебу из-за гриппа и ОРВИ

Учебный процесс в школах Ивано-Франковска приостановлен с понедельника ориентировочно на неделю в связи с ростом количества заболевших гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ), сообщил городской голова Руслан Марцинкив.



"Учитывая стремительный рост количества заболеваний гриппом и ОРВИ среди детей и подростков в школах города, принято решение приостановить учебно-воспитательный процесс в школах города с 19 февраля… Предварительно, уже 26 февраля дети вернутся за парты", - написал мэр на странице в Фейсбуке.



По его данным, за минувшую неделю в Ивано-Франковске зарегистрировано почти 4 тыс. больных, из них 80% - дети до 18 лет.

