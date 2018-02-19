США и Израиль успешно испытали систему ПРО

Военные США и Израиля провели успешное испытание системы противоракетной обороны Arrow-3, которая предназначена для перехвата баллистических ракет в космосе. Об этом сообщает Министерства обороны Израиля в Twitter.



"Сегодня Министерство обороны Израиля и Министерство обороны США успешно завершили летное испытание системы ПРО Arrow-3, предназначенной для защиты от угроз баллистических ракет вне атмосферы. Испытания проводились на полигоне в центральной части Израиля", – говорится в сообщении.



По данным СМИ, дальность полета ракеты комплекса Arrow-3 – до 2000 километров, высота – до 100 км. Комплекс состоит из РЛС Super Green Pine, боевой операционной системы Citron Tree и центра управления пуском ракет Hazlenut Tree. Arrow-3 разрабатывали в Израиле при помощи американского концерна Boeing.

