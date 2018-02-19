Украине необходимо безотлагательно рассмотреть законопроект об Антикоррупционном суде – МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) настаивает на безотлагательном, но в соответствие с парламентскими процедурами, рассмотрении властями Украины законопроекта об Антикоррупционном суде. "В настоящее время важно, чтобы власти Украины обеспечили безотлагательное рассмотрение, но в соответствии с парламентскими процедурами...



...законопроекта об Антикоррупционном суде и чтобы во время рассмотрения в парламенте были учтены поправки, необходимые для приведения окончательного текста закона в полное соответствие предусмотренным программой (EFF – ИФ) обязательствам страны и рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы", - сообщается в пресс-релизе МВФ по итогам работы в Киеве группы экспертов.



Помимо этого, власти Украины должны обеспечить прогресс в реализации остальных отложенных мер, в том числе в энергетическом и фискальном секторах, которые необходимы для достижения поставленных программой сотрудничества целей.



По данным МВФ, переговоры по этим вопросам продлятся в ближайшее время.



Как сообщалось, в Киеве в период с 12 по 16 февраля работала группа экспертов МВФ, которая обсуждала с властями Украины технические вопросы реформ, предусмотренных программой EFF, в том числе законодательство об Антикоррупционном суде.



Открытая МВФ в марте 2015 года четырехлетняя программа EFF общим объемом SDR12,348 млрд (около $17,5 млрд) с первым траншем в $5 млрд первоначально предполагала ежеквартальный пересмотр программы, выделение в 2015 году еще трех траншей по SDR1,18 млрд и уменьшение квартальных траншей в 2016-2018 годах до SDR0,44 млрд ($0,62 млрд). Украина смогла получить с небольшой задержкой второй транш по этой программе на $1,7 млрд в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в связи с невыполнениям ряда условий, политическим кризисом и сменой правительства.



После прихода нового Кабмина во главе с Владимиром Гройсманом в апреле 2016 года переговоры о продолжении финансирования возобновились, однако фонд решил выделить третий транш в размере $1 млрд только в середине сентября, четвертый – 3 апреля 2017 года.



В рамках четвертого пересмотра, который открывает путь для получения пятого транша, МВФ еще продолжает изучать принятый Верховной Радой закон о пенсионной реформе. Помимо этого, Украине еще необходимо принять законодательство о создании Антикоррупционного суда, а также провести корректировку внутренних тарифов на газ в соответствии с ранее утвержденной формулой.



Дата прибытия миссии в рамках очередного пересмотра программы сотрудничества пока не определена.

