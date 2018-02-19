В Марьинке военный застрелил сослуживца

Украинский военный в городе Марьинка Донецкой области в воскресенье, 19 февраля, застрелил сослуживца. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источник.



Как отмечается, конфликт возник между двумя военнослужащими части А-0409 (30-ая отдельная механизированная бригада). Во время ссоры один из них взял автомат Калашников и застрелил второго.



Что стало поводом для конфликта, пока устанавливается. Стрелявший военнослужащий задержан. Открыто уголовное производство статье об умышленном убийстве.

