САП инициирует отстранение Труханова от должности
Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Об этом в понедельник, 19 февраля сообщают Українськi Новини со ссылкой на заместителя руководителя САП Владимира Кривенко.
Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.
Напомним, 14 февраля Труханова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, задержали в аэропорту Борисполь.
На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.
Источник: Корреспондент
13:39