САП инициирует отстранение Труханова от должности

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от должности мэра Одессы. Об этом в понедельник, 19 февраля сообщают Українськi Новини со ссылкой на заместителя руководителя САП Владимира Кривенко.



Дата рассмотрения ходатайства пока не определена.



Напомним, 14 февраля Труханова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, задержали в аэропорту Борисполь.



На следующий день Соломенский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде личного поручительства.

