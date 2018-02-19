Facebook будет проверять покупателей политической рекламы

Компания Facebook планирует ввести систему идентификации пользователей, покупающих в соцсети рекламу, которая связана с американскими выборами. Facebook будет отправлять пользователю почтовую открытку с уникальным кодом — его рекламодатель должен будет ввести в фейсбуке, чтобы завершить покупку рекламы.



По словам исполнительного директора Facebook Кэти Харбат, код — это доказательство, что рекламодатель находится на территории США. Харбат не уточнила, когда нововедение заработает. По словам пресс-секретаря Facebook Энди Стоуна, к промежуточным выборам в ноябре 2018 года система индентификации рекламодателей уже будет работать.



США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Российские власти отрицают все обвинения.



16 февраля Минюст США объявил, что 13 россиянам — в том числе бизнесмену Евгению Пригожину — предъявлены обвинения в связи с вмешательством в выборы президента.



Власти США считают, что российская «фабрика троллей» («Агентство интернет-исследований») размещала в соцсетях посты об американской политике от лица граждан США. По данным самих соцсетей, эти записи видели миллионы американцев.

