ВОЗ: Число случаев кори в Европе выросло на 400%

Количество случаев кори в Европе в 2017 году увеличилось на 400% по сравнению с 2016 годом. Об этом сообщили в пресс-службе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Так, в прошлом году в Европе корью заболело 21 315 человек, было зарегистрировано 35 летальных исходов. При этом в 2016 году в Европе было зафиксировано только 5273 случая заболевания.



По данным ВОЗ, крупные вспышки кори (100 и более случаев) в 2017 году были зафиксированы в 15 из 53 стран европейского региона.



"Наибольшее количество пострадавших было зарегистрировано в Румынии (5562), Италии (5006) и Украине (4767). В последние годы эти страны столкнулись с целым рядом проблем, таких как снижение общего охвата плановой иммунизацией, неизменно низкий охват некоторых маргинальных групп, перебои в поставках вакцин или недостаточные меры эпидемического надзора", - отметили в ВОЗ.



Крупные вспышки кори в 2017 году были зарегистрированы также в Греции, Германии, Сербии, Таджикистане, Франции, России, Бельгии, Великобритании, Болгарии, Испании, Чехии и Швейцарии.



"По состоянию на конец 2016 года 42 из 53 стран региона прервали эндемическую передачу кори. Тем не менее вспышки будут продолжаться до тех пор, пока не будут защищены все уязвимые дети и взрослые", - добавили в ВОЗ.



По словам директора Европейского регионального бюро ВОЗ Жужанны Якаб, "невакцинированные дети и взрослые, независимо от того, где они живут, по-прежнему рискуют заразиться болезнью и распространить ее". Она добавила, что ликвидация кори и краснухи является приоритетной задачей для ВОЗ в Европе.

