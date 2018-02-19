Турция пригрозила Сирии войной

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу пригрозил армии Сирии военными действиями в случае, если она поддержит курдские формирования в Африне. Его слова в понедельник, 19 февраля, приводит телеканал NTV.



По словам министра, Анкара не видит проблемы во вводе в город сирийских правительственных войск, если они очистят регион от курдских вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG). «Если же они будут защищать YPG от нас, Турцию и турецких солдат никто не остановит. (...) Это действительно также для Манбиджа и территории к востоку от Евфрата», — подчеркнул Чавушоглу.



18 февраля Reuters сообщало, что курды и Дамаск достигли соглашения, согласно которому правительственные силы Сирии войдут в Африн. Отмечалось, что в ближайшие два дня они должны занять ряд позиций на границе с Турцией, а также в самом городе.



По сведениям агентства SANA, в ближайшие часы в Африн войдут отряды сирийских народных сил. По его информации, они намерены «поддержать население в противостоянии агрессии турецкого режима», а также не дать Анкаре оккупировать территорию.

