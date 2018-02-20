Новая вакцина от туберкулеза впервые прошла клинические испытания

Медики из ЮАР провели первые клинические испытания экспериментальной противотуберкулезной вакцины H4:IC31, и рассказали об их итогах на Глобальном форуме по туберкулезным вакцинам, который проходит на этой неделе в индийском Дели.



"Мы рады, что нам удалось провести первую полноценную проверку эффективности вакцины от туберкулеза и показать, что она может защищать людей от инфекции и снижать скорость ее распространения по популяции, где туберкулез уже и так встречается. Ни БЦЖ, ни H4:IC31 не смогли предотвратить первичного заражения, однако и та, и другая вакцина защитили пациентов от хронического туберкулеза", — заявил Марк Хэтерилл (Mark Hatherill) из университета Кейптауна (ЮАР).



Туберкулез является сегодня, наряду с раком и болезнями сердца и сосудов, одной из главных причин смерти людей на Земле, особенно в странах, где широко распространен ВИЧ или имеются неблагоприятные климатические условия. Главным средством для борьбы против туберкулеза сегодня является вакцина БЦЖ, разработанная французами Альбером Кальметтом и Камилем Гереном еще в 1921 году.



Она представляет собой ослабленный штамм коровьей туберкулезной палочки, выращенной в специальных условиях и из-за этого обладающая почти нулевой заразностью для человека. Введение вакцины в мышцу в детском возрасте защищает человека от палочки Коха на всю жизнь, однако эффективность БЦЖ пока остается предметом споров среди ученых, особенно то, помогает ли ревакцинация защититься от болезни.



Вдобавок, палочка Коха уже приобрела неуязвимость к действию многих противотуберкулезных лекарств. Поэтому вопрос создания новой вакцины от туберкулеза, способной привить иммунитет и детям, и взрослым, является сегодня одним из главных приоритетов для медиков и ученых.



Первая подобная вакцина, H4:IC31, сегодня преодолела важный рубеж – как заявили врачи, она успешно прошла вторую фазу клинических испытаний, показавших, что ее инъекции могут защищать подростков и взрослых от туберкулеза, хотя они делают это и не так эффективно, как БЦЖ.



В этих испытаниях участвовала почти тысяча подростков и молодых парней и девушек, проживающих на территории Южной Африки и не страдающих от ВИЧ и других половых инфекций, а также самого туберкулеза. Все они получали прививки БЦЖ в младенчестве, и в 14 лет они должны были пройти первую или вторую ревакцинацию для усиления иммунитета.



Треть из них, выбранная случайным образом, получила инъекции настоящей БЦЖ, вторая треть – экспериментальную вакцину, а остальные – "пустышку". Через полгода ученые еще раз собрали добровольцев и проверили, заразились ли они туберкулезом и как сильно их иммунитет реагирует на белки палочки Коха.



Как оказалось, и БЦЖ, и H4:IC31 предотвратили развитие хронического туберкулеза в 45% и 30% случаев, но при этом они не смогли защитить подростков от развития первичной инфекции. Это случилось лишь в 20% и 9% случаев по сравнению с числом заражений среди представителей контрольной группы.



Успех H4:IC31, как отмечают ученые, открывает дорогу для более масштабных клинических испытаний и проверки других новых вакцин, основанных на прочих частях оболочки палочки Коха. Первые подобные эксперименты врачи проведут во второй половине этого года.

