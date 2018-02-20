Столтенберг: PESCO не будет конкурентом для НАТО

Постоянное структурированное сотрудничество по вопросам безопасности и обороны (PESCO) усилит НАТО, но не станет его конкурентом. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг в интервью изданию Bild.



В частности, отвечая на вопрос журналистов, конкурирует ли собственная оборонная структура Европы с НАТО, генсек заявил, что это больше усиливает НАТО.



"Я даже приветствую тот факт, что европейцы хотят больше сотрудничать в своих усилиях по защите. Это усилит европейский столб в рамках НАТО", - отметил он.



В то же время он отметил, что Европейский военный союз не станет конкурентом НАТО. "Однако PESCO не может заменить НАТО. После выхода Великобритании из ЕС 80% оборонных расходов в рамках НАТО будут поступать из стран, не являющихся членами Альянса. Усилия ЕС по обороне не являются альтернативой НАТО", - подчеркнул Столтенберг.

