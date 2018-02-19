Минюст разработал инструкцию по взысканию алиментов

Министерство юстиции разработало технологическую карту осуществления государственным исполнителем судебного решения по взысканию алиментов. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.



«Карта четко прописывает порядок действий государственных исполнителей в повседневной работе по взысканию алиментов с должников», - отметила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко.



По ее словам, документ обезопасит исполнителей от ошибок в ходе выполнения своих обязанностей и позволит обеспечить соблюдение законных прав всех сторон исполнительного производства.



Технологическая карта подробно описывает процессы и действия исполнителей на разных стадиях:



- начало принудительного исполнения,



- обращение взыскания на заработную плату и иные доходы должника,



- меры, принимаемые госисполнителем в случае, если исполнение решения о взыскании алиментов не обеспечено путем обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника,



- меры, принимаемые государственным исполнителем в случае погашения должником задолженности по уплате алиментов в полном объеме.



Кроме этого, документ описывает действия исполнителя в случае окончания срока, предусмотренного законом для взыскания алиментов.

