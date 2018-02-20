Швейцария может предложить свои услуги разрешения конфликта на Донбассе

Швейцария не намерена вмешиваться во внутренний конфликт в Украине, однако может предложить свои услуги по мирному разрешению на Донбассе. Об этом заявил председатель Национального совета страны Доминик де Бюман.



"Что касается Украины, Швейцария ни в коем случае не будет вмешиваться во внутренний конфликт. Мы не можем высказываться по тому, что происходит", - сообщил де Бюман журналистам по итогам встречи со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.



Однако, по его словам, Швейцария может "предлагать услуги по мирному разрешению" ситуации, принимая во внимание более чем столетнюю дипломатическую традицию страны.

