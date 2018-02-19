В Генпрокуратуре ожидаются кадровые перестановки, - СМИ

В Генеральной прокуратуре Украины в ближайщее время ожидаются кадровые перестановки. В ближайшее время может быть уволен следователь военной прокуратуры Виталий Опасанасенко, который сопровождает события в «Гулливере» и в медиа холдинге «Вести», и даже публично пригрозил вызвать для дачи показаний в прокуратуру собственника «Гулливера» Виктора Полищука. Об этом пишет сайт «Багнет» в статье «Rolex за $40 тыс. и отдых на Мальдивах: шикарная жизнь следователя ГПУ Виталия Опанасенко».



«Вопреки своей любви к пиару, ни генпрокурор Юрий Луценко, ни даже военный прокурор Анатолий Матиос публично конфликт с правом пользования элитной недвижимостью в центре Киева, где располагается редакция одного из оппозиционных медиа холдингов, не комментируют. Это вполне логично: чтобы в будущем не отвечать по закону, «козлом отпущения» они сделают именно пешку-следователя», - пишет издание.







На фото – следователь военной прокуратуры ГПУ Виталий Опанасенко. Источник – Инстаграм Виталия Опанасенко



При этом Опанасенко уже однажды был уволен из Генпрокуратуры после не менее резонансного дела «бриллиантовых» прокуроров в апреле 2016 года. Сам следователь между тем, по данным издания, в последнее время активно ходит на собеседования в ведущие юридические фирмы, подискивая себе должность помощника адвоката. «Только очевидно, что с таким резюме ни одна уважающая фирма в штат сотрудника Опанасенко не возьмет», - указывается в статье.



Помимо спорных резонансных расследований, Виталий Опанасенко также отличается своей любовью к роскоши. Судя по фото в соцсетях, он имеет несколько дорогих внедорожников. В декларации прокурора владельцем одного из его автомобилей, паркетника Infiniti, является 82-летняя Катерина Вербило, которая указана как «третье лицо». Опанасенко, который ранее занимал разные должности в прокуратуре Киева и ГПУ, хранит наличными $50 тыс. и 100 тыс. грн. Близкие же к Виталию Опанасенко утверждают, что ездит следователь на автомобиле Mercedes G-Class. Негласно подтверждает эту информацию и сам Опанасенко, публикуя в своих социальных сетях фотографии автомобиля.



Недавно нардеп Татьяна Черновол опубликовала фото «взломанного» почтового ящика матери следователя Опанасенко. Из опубликованной переписки следует, что именно Тамара Опанасенко занимается ведением всех хозяйственной деятельности своего сына. В одном из писем Тамара Опанасенко выбирает часы для сына и останавливает свой выбор на Rolex за $40 тыс., в другом –предлагает ему отдохнуть на Мальдивах в любимом отеле Мадонны. Она называет отель «скромным», цена за ночь в нем стоит всего $1127. Из переписки также стало известно, что семья Опанасенко купила три квартиры в Новопечерских Липках, а также недвижимость в Лондоне.

