Синоптики прогнозируют незначительное похолодание в Украине

В ближайшие сутки, 20 февраля, спокойную погоду в Украине будет определять антициклон с центром над севером Украины; ночная температура немного снизится, сообщает Укргидрометцентр. Во вторник в Украине без осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-11° мороза, в западных и в Винницкой области до 15 ° мороза; днем 0-5° мороза, на юге и Закарпатье 0-5° тепла.



В Киеве во вторник без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 1-3° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 20 февраля самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 9,2 градусов выше ноля в 1925 году, а самая низкая ночью 25,0 градусов мороза в 1895 году.



В среду, 21 февраля, в Украине без существенных осадков. На дорогах по всей стране, кроме южной части, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, в северных, Полтавской и Харьковской областях местами 11-13° мороза; днем 1-6° мороза, на юге страны около 0°, на Закарпатье 1-6° тепла.



В Киеве в среду без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-10°, днем 3-5° мороза.

