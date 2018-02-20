Артемсоль отдали Партии регионов

На прошлой неделе Министерство аграрной политики и продовольствия Украины изменило руководителя государственного предприятия "Артемсоль", передает УНН.

Так, вместо Виктории Луценко, которая протрудилась на должности и.о. директора “Артемсоли” около года, был назначен Юрий Товстокоренко. Юрий Васильевич — известная личность в Соледаре, бывший мэр, который попал в кресло городского головы от Партии регионов и не без протекции Александра Степаненко (действующий мэр города), который называет Товстокоренко своим “учеником”. С чем же связана такая поспешная замена руководителя ГП “Артемсоль”? Ведь еще совсем недавно, перед новогодними праздниками, в своем интервью первый замминистра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк отметил, что “Артемсоль” — предприятие специфическое, и любые резкие движения, кадровые перестановки там — опасная вещь.

Можно было бы обвинить г-жу Луценко в неэффективном управлении вверенным предприятием, но статистика, приведенная на сайте профильного министерства, свидетельствует о росте чистой прибыли уже за 11 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Более того, заметно улучшилась и социальная атмосфера на самом предприятии, что не раз отмечалось и самими соледарцами. А в январе открытие новой прогрессивной линии по производству соли посетил Глава Донецкой ОГА Павел Жебривский, который отметил инновационный подход в работе предприятия.

По мнению самой Виктории Луценко, причина проста — ее деятельность по препятствованию выведения средств госпредприятия по фиктивным договорам. В комментарии изданию экс-руководитель ГП “Артемсоль” сказала следующее: “Такое решение было полной неожиданностью как для меня, так и для коллектива.

В процессе своей работы по защите „Артемсоли“ от рейдерских атак и коррупционных схем, отстаиванию интересов коллектива, который был со мной рядом в моей борьбе, я не совсем поняла такое решение Министерства. Уверена, что в своей деятельности по сохранению и поддержке эффективно работающих госпредприятий и защиты интересов таких стратегических для нашей страны объектов как „Артемсоль“, чиновники уже понимают очевидную непоследовательность своих действий. Сейчас „Артемсоль“ в руках тех, для кого в приоритете — вывести огромные суммы с предприятия”.

В ноябре 2017 года в СМИ уже обсуждалась тема протестов рабочих и профсоюзов “Артемсоль” из-за ареста счетов их предприятия.

А произошло это по причине судебных тяжб между градообразующим для Соледара предприятием и частной фирмой “Память”, которая подконтрольна нынешнему мэру Соледара Александру Степаненко.

Эта самая “Память” пытается взыскать с “Артемсоли” 70 миллионов по непонятным, фиктивным обязательствам. А нынешняя, февральская смена руководства удивительным образом совпала с датой заседания Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Украины, на которое 15 февраля приехала и.о. директора Виктория Луценко вместе с коллективом.

И пока руководитель отстаивала в суде интересы вверенного ей предприятия, госсекретарь профильного Министерства решил провести экстренную замену, назначив исполнять обязанности Юрия Товстокоренко, который относится к кругу ближайших соратников мэра Степаненко.

Видимо, развязка в тяжбах между “Памятью” и “Артемсолью” не за горами. А при такой кадровой рокировке будущее стратегического для Украины государственного предприятия весьма туманно.