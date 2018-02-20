В Петербурге снимут продолжение фильма "Место встречи изменить нельзя"

Петербургские "Митьки" решили снять продолжение картины "Место встречи изменить нельзя" и по примеру режиссера Станислава Говорухина пригласить на одну из ролей харизматичного певца - лидера группы "Наутилус Помпилиус" Вячеслава Бутусова.



"Дорогие мои, мы собираемся снимать кино. Мы уже 20 лет не снимали кино. Со времен "Митьковских песен на Авроре". Сюжет нашего нового фильма вам хорошо знаком - это "Эра милосердия" братьев Вайнеров. И "Место встречи изменить нельзя", конечно. Мы решили снять продолжение этого прекрасного фильма. Рабочее название картины "Митьковская встреча эры милосердия". В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами", - рассказал на своей странице в Facebook лидер арт-группы Дмитрий Шагин.



По его словам, в съемках помимо Бутусова примут участие и другие друзья "Митьков" - певица Женя Любич и артисты театра "Комик-Трест". Дмитрий Шагин в соавторстве с Андреем Кузьминым написал сценарий сиквела и взял на себя обязанности режиссера.



Пятисерийный телефильм по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия" с Владимиром Высоцким в главной роли вышел в ноябре 1979 года. В основу сюжета о противостоянии сотрудников МУРа и банды "Черная кошка" легли материалы подлинных уголовных дел.



Картина должна была быть названа так же, как и книга, однако чиновники от кинематографии настояли на замене, посчитав слово "милосердие" несоветским. Также в трактовке Говорухина претерпел изменение главный герой, бывший в романе Вайнеров фигурой если не отрицательной, то по крайней мере спорной. На фоне успеха фильма высказывались идеи продолжения фильма, известно даже о существовании черновика сценария, написанного Высоцким и доработанного Вайнерами, однако Говорухин выступил категорически против.







