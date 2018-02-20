Кишечные бактерии особым образом влияют на мозг

Некоторые люди имеют отличную память, живут долго, не болеют и не набирают вес из-за мороженого. По мнению ученых, секрет может быть в их микробиоме - бактериальном составе кишечника. Специалисты все чаще говорят о том, что микробиом способен влиять на многое (от сна до здоровья мозга). Но это не значит, что всем людям стоит перейти на пробиотики и салаты. Один человек может употреблять мороженое и иметь здоровый микробиом, а другому лучше есть рис и капусту, пишет The Daily Mail.



Бактериальный состав кишечника зависит от множества факторов, к примеру, как человек родился (с помощью кесарева сечения или естественным путем), принимал ли он в детстве антибиотики при инфекциях, где он живет, чем питается, с кем и как часто занимается сексом. Самым важным фактором является разнообразие употребляемых людьми овощей. За ним следуют сон, секс и вес. В целом эти факторы влияют на каждого человека по-разному.



Недавно исследователи обнаружили: бактерии, живущие в кишечнике, воздействуют на мозг сильнее, чем считалось. Исследование, проведенное в Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории США, показало, что у подопытных мышей улучшалась память после введения лактобацилл. Улучшения сопровождались метаболическими изменениями. Однако пользоваться этим простым способом для улучшения памяти у людей не получится, так как микробиом каждого человека уникален.

