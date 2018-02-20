Порошенко рассказал, как ездил в Крым в феврале 2014 года

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что в конце февраля 2014 посетил Крымский полуостров, "чтобы показать пустой дом Верховной Рады Крыма, где никто не голосовал за референдум". Об этом Глава государства заявил во время встречи с архитекторами по проекту мемориала Небесной сотни, передает корреспондент УНН.



"Многие события произошли после этого - первое, российская агрессия, которую они начали в день нашей победы на Майдане. 20-го (февраля - ред.) было первое голосование, убежал Янукович, и 20-го они начали подготовку к незаконной аннексии Крыма. Я могу это утверждать наверняка, так как 27-28-го я был в Симферополе, для того, чтобы показать пустой дом Верховной Рады Крыма, где никто не голосовал за референдум. Все сценарии и эти решения писались в Москве. Мы обещаем, что Украина будет объединенная и Украина освободит каждый клочок украинской земли как на Востоке, так и в Крыму", - заявил П.Порошенко.

