Большинство россиян хотят восстановить отношения с Украиной

Около 80% рассчитывают на нормализацию отношений с Украиной. Об этом во вторник, 20 февраля сообщают Известия со ссылкой на данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



На вопрос о будущем российско-украинских отношений 44% респондентов выразили уверенность, что "ситуация нормализуется, но отношения дружескими уже не будут никогда". 35% считают, что "рано или поздно обязательно восстановятся дружеские, союзнические отношения".



При этом каждый десятый опрошенный заявил, что отношения двух стран продолжат ухудшаться из-за стремления Украины интегрироваться с Западом.



Затруднились с ответом 12% опрошенных.



При этом 40% назвали отношения Москвы и Киева напряженными, 22% считают их враждебными, 13% –– прохоладными,11% –– нейтральными.



Также согласно данным опроса, спустя четыре года после Евромайдана в Украине, за ситуацией в соседской стране следят 72% россиян. При этом внимательно события отслеживают 17%, тогда как в 2015 году таких было около 40%.



75% опрошенных уверены, что после Майдана Украина больше проиграла, 2% считают, что от изменений страна выиграла.



Инициативный всероссийский опрос проведен 15-16 февраля путем телефонного интервью среди 2 тыс. респондентов.

