Депардье собрался на ПМЖ в Африку

Депардье собрался на ПМЖ в Африку

Французский актер Жерар Депардье заявил о желании переехать жить в Алжир.

Об этом сообщают Известия со ссылкой на местные СМИ.

"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна", – сказал Депардье.

Актер рассказал, что восхищается жителями Алжира и интересуется историей этой страны. Также Депардье отметил "величайший ум" местных, которых захватили «неграмотные» французы.

«Я везде живу понемногу», –– добавил актер.

Жерар Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.