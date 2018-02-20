Депардье собрался на ПМЖ в Африку

Французский актер Жерар Депардье заявил о желании переехать жить в Алжир.



Об этом сообщают Известия со ссылкой на местные СМИ.



"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна", – сказал Депардье.



Актер рассказал, что восхищается жителями Алжира и интересуется историей этой страны. Также Депардье отметил "величайший ум" местных, которых захватили «неграмотные» французы.



«Я везде живу понемногу», –– добавил актер.



Жерар Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.

