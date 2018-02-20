Депардье собрался на ПМЖ в Африку
Французский актер Жерар Депардье заявил о желании переехать жить в Алжир.
Об этом сообщают Известия со ссылкой на местные СМИ.
"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир. Это великолепная страна", – сказал Депардье.
Актер рассказал, что восхищается жителями Алжира и интересуется историей этой страны. Также Депардье отметил "величайший ум" местных, которых захватили «неграмотные» французы.
«Я везде живу понемногу», –– добавил актер.
Жерар Депардье имеет гражданство России и Бельгии. Актер неоднократно заявлял, что является гражданином мира.
Источник: Вести
12:43