Миротворцы ООН должны быть размещены на границе Украины и России - Зеркаль

Миротворческая миссия ООН должна быть размещена на границе между Украиной и Российской Федерацией. Об этом в эфире "5 канала" заявила заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, передает УНН.



"В зависимости от того, где они (миротворцы ООН - ред.) будут развернуты. Там есть стадии - на каких стадиях можно проводить выборы. Там есть различные вопросы о том, какой контингент, какие стадии, какие этапы, на каком этапе что делать. Сейчас я думаю, что основной и ключевой вопрос - что миротворцы должны быть на границе Украины с Россией. И потом, как будет разворачиваться миссия поэтапно, дискуссия по этому поводу продолжается уже некоторое время. Здесь есть вопросы, когда одна сторона не заинтересована, то вопрос к любой миссии, хоть где бы она была развернута", - заявила Е.Зеркаль.

