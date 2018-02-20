Климкин: Запад не пойдет на перезагрузку отношений с РФ после выборов

Министр иностранных дел Павел Климкин заявляет, что страны Запада не пойдут на перезагрузку отношений с Российской Федерацией после выборов российского президента, которые запланированы на 18 марта. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства сказал в эфире телеканала ICTV.



«Я считаю, Запад перехватил инициативу. Так Путин пытался повышать ставки, а теперь Запад очень сознательно повышает ставки. И это значит, что никакой перезагрузки», - подчеркнул Климкин.



В этой связи он отметил, что провел много встреч с международными партнерами на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которые были посвящены этому вопросу, сообщает УНИАН.



«Никакой перезагрузки, как много лет тому назад после путинских выборов в России, по определению не будет», - подчеркнул Климкин.



Он добавил: «Это существующая ментальность». «Сейчас все прекрасно понимают, что Россия пытается ослабить западные демократические институты. И санкционный список, последние санкции, которые были введены несколько дней тому назад, наша поддержка, оборонительное оружие - очень много всего, что работает», - сказал Климкин.



«И этот месседж, собственно половина конференции этому была посвящена: Россия не будет играть по своим правилам», - подчеркнул министр.



Напомним, выборы президента России запланированы на 18 марта.

