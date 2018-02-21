В Украине в ближайшие сутки будет умеренно морозно

Территория Украины в ближайшие сутки 21 февраля останется в поле повышенного атмосферного давления и прохладной воздушной массы, сообщает Укргидрометцентр. Осадков не прогнозируется, лишь днем в западных областях страны местами ожидается небольшой снег. На дорогах страны, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 6-11°, на севере Левобережья до 13° мороза, днем 0-5° мороза; на Закарпатье и юге страны ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.



В Киеве 21 февраля без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 2-4° мороза.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 21 февраля самая высокая температура днем была 10,4° в 2014 году, самая низкая ночью -22,1° в 1929 году.



В Украине 22 февраля без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м / с.



Температура в северных регионах и Полтавской области ночью 9-14 ° мороза, днем 4-9 ° мороза; на остальной территории ночью 5-10 ° мороза, на Закарпатье около 0 °, днем 0-5 ° мороза, на юге страны и на Закарпатье 1-5 ° тепла.



В Киеве 22 февраля без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью около 10°, днем 5-7° мороза.

