Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально

Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально

Кабинет Министров предложил Международному валютному фонду повышать цену на природный газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года. Об этом со ссылкой на информированные источники говорится в публикации Українських Новин. По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов.

В итоге к октябрю 2019 года цена на газ должна будет вырасти, по предварительным расчетам, приблизительно на 16%.

Таким образом, правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.

Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 года.

Первый вариант предусматривает, что компании по сбыту газа будут покупать 10,9 млрд куб.м из планируемых добыть в 2018 году 16,2 млрд куб.м газа для населения напрямую у государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по действующей цене 4 942 гривен/тыс куб. м. (5 930 грн с НДС).

Оставшийся газ в объеме 5,3 млрд куб. м предлагается продавать Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для поставок предприятиям ТКЭ по такой же цене.

Однако в данном случае не учтены порядка 800 млн куб. м. газа, которые "Укргаздобыча" тратит на производственно-технологические нужды, и объем газа, который остается у партнеров "Укргаздобычи" по двум договорам о совместной деятельности.

По второму варианту "Укргаздобыча" также продает газ газоснабжающим предприятиям для населения в 2018 году в том же объеме - 10,9 млрд куб.м по такой же цене - 4 942 гривен/тыс. куб. м (5930 грн с НДС ).

Остаток газа 5,3 млрд куб. м идет уже не "Нефтегазу", а для продажи на бирже.