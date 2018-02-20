Кабмин предложил МВФ повышать цену на газ для населения ежеквартально

Кабинет Министров предложил Международному валютному фонду повышать цену на природный газ для населения ежеквартально на 2-3% в течение полутора лет начиная с апреля 2018 года. Об этом со ссылкой на информированные источники говорится в публикации Українських Новин. По данным источников, знакомых с содержанием документов, методика разработана таким образом, чтобы избежать резкого повышения тарифов.



В итоге к октябрю 2019 года цена на газ должна будет вырасти, по предварительным расчетам, приблизительно на 16%.



Таким образом, правительству удастся избежать как резкого увеличения расходов на выплату субсидий, которое может быть при разовом значительном увеличении цена газа, так и рисков всплеска инфляции.



Параллельно с этим правительство подготовило и представило МВФ два варианта возложения спецобязательств (ПСО) для обеспечения газом населения и предприятия ТКЭ на 3 года - до 1 апреля 2021 года.



Первый вариант предусматривает, что компании по сбыту газа будут покупать 10,9 млрд куб.м из планируемых добыть в 2018 году 16,2 млрд куб.м газа для населения напрямую у государственной газодобывающей компании "Укргаздобыча" по действующей цене 4 942 гривен/тыс куб. м. (5 930 грн с НДС).



Оставшийся газ в объеме 5,3 млрд куб. м предлагается продавать Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" для поставок предприятиям ТКЭ по такой же цене.



Однако в данном случае не учтены порядка 800 млн куб. м. газа, которые "Укргаздобыча" тратит на производственно-технологические нужды, и объем газа, который остается у партнеров "Укргаздобычи" по двум договорам о совместной деятельности.



По второму варианту "Укргаздобыча" также продает газ газоснабжающим предприятиям для населения в 2018 году в том же объеме - 10,9 млрд куб.м по такой же цене - 4 942 гривен/тыс. куб. м (5930 грн с НДС ).



Остаток газа 5,3 млрд куб. м идет уже не "Нефтегазу", а для продажи на бирже.

