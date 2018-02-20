Из музея в США украли работу Пабло Пикассо

В штате Висконсин, США, из художественной галереи похитили графическую работу известного художника Пабло Пикассо. Об этом во вторник, 20 февраля, сообщает ТСН.



Эксперты оценивают стоимость работы в 50 тысяч долларов.



Отмечается, что похищение произошло посреди бела дня. Двери галереи были открыты, поэтому злоумышленнику удалось беспрепятственно туда попасть.



Кражу заметил оценщик галереи, который на момент инцидента находился на другом этаже. Как сообщается в сюжете, камер наблюдения в галерее нет.



Поисками украденного произведения искусства будет заниматься полиция и представители других музеев.



В течение жизни Пикассо создал лишь 30 подобных графических работ, каждую из которых в углу подписал зеленым карандашом.

