Во Львове вместе с официальным флагом на мэрии подняли флаг УПА

Во Львове сегодня впервые наряду с флагом Украины на флагштоке перед мэрией вывесили и красно-черный флаг УПА. Мероприятие связано с Днем памяти Героев Небесной Сотни, сообщает Zaxid.net.



15 февраля депутаты горсовета рекомендовали во время празднования памятных дат и торжественных событий в городе использовать красно-черный флаг.



Издание отмечает, что призыв политиков вывешивать параллельно и флаг Украины, и красно-черный осудили ветераны УПА и ОУН.

