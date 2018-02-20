Порошенко снова обещает вернуть Крым и Донбасс

Украина будет единой и освободит "каждый клочок" своей территории. Об этом президент Петр Порошенко заявил во время встречи с архитекторами проектов мемориала Небесной сотне в Киеве, сообщается на официальном сайте главы государства.



"Украина потеряла 107 лучших своих сыновей и дочерей. Сегодня перед памятью героев Небесной сотни мы обещаем, что Украина будет объединена и освободит каждый клочок земли на Донбассе и в Крыму", – сказал он.

