В Саудовской Аравии впервые пройдет Неделя моды

В столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоится первая в истории страны Неделя моды Arab Fashion Week, сообщает Arab News.



Модный форум с участием арабских и иностранных дизайнеров пройдет с 26 по 31 марта под руководством принцессы Нуры бинт Фейсал Аль Сауд, почетного президента Арабского совета моды (Arab Fashion Council).



Объявляя об этом событии, принцесса процитировала письмо главного управления развлечений страны: «Художественное сообщество Саудовской Аравии растет и крепнет на протяжении уже нескольких лет, и управление выражает уверенность, что такое мероприятие, как неделя моды, станет достойной площадкой для демонстрации возможностей талантливых модельеров и художников и выведет на новый уровень сферу развлечений Саудовской Аравии».



Принцесса также отметила, что первая Arab Fashion Week — «это только начало» развития модной индустрии в регионе.

