Абраменко получит $125 тыс. госвознаграждения - Жданов

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов сообщил о подписании приказа о выплате в $125 тыс. вознаграждения украинскому спортсмену Александру Абраменко, который завоевал золотую медаль по фристайлу на XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане.



"По моему поручению в Минспорта издан приказ о выплате Олимпийскому чемпиону по фристайлу Александру Абраменко государственного вознаграждения в 125 тыс. долл. США в грн по курсу НБУ. Средства будут оперативно выплачены спортсмену на карточку. Спасибо за победу для Украины в Пхенчхане", - написал министр на своей странице в микроблоге Твиттер во вторник.



И.Жданов также обнародован в своем Твиттер-аккаунте соответствующий приказ Министерства молодежи и спорта Украины от 19 февраля 2018 года, подписанный и.о. министра Николаем Даневичем.



Как сообщалось, 18 февраля 2018 года украинец Александр Абраменко завоевал золотую медаль на XXIII зимних Олимпийских играх в Пхенчхане по фристайлу. Это первая медаль Украины на Олимпиаде в Пхенчхане. Кроме того, А.Абраменко стал первым мужчиной, который выиграл золотую медаль на Зимних Олимпийских играх за всю историю независимой Украины



Украинско-российский бизнесмен Павел Фукс заявил, что решил за личные средства профинансировать выплату дополнительных $50 тыс. призовых средств за олимпийское золото, $25 тыс. - за серебро, $15 тыс. - за бронзу. "Согласно анонсированной ранее программе мотивации для спортсменов, выступающих за Украину в Пхенчхане, Александр Абраменко и его тренер Энвер Аблаев получат от меня по $50 тыс. каждый. Горжусь вместе со всей Украиной!" - написал бизнесмен в своем блоге в Telegramm.



XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

