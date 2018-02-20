В Киеве пять человек отравились суши в популярном ресторане

Пятеро человек после употребления суши в столичном ресторане "Филадельфия" попали на больничные койки с диагнозом острая кишечная инфекция.



Об этом сообщает "Город Киев" со ссылкой на информацию Госпродпотребслужбы Киева.



"Все потерпевшие связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания "Филадельфия". Все употребляли суши в перид с 15 по 19 февраля", — цитирует изданиее сообщение ведомства.



Отмечается, что трое пострадавших сейчас находятся в медучреждениях — Ирпенской ЦГБ и Александровской клинической больнице. Начато эпидемиологическое расследование.

