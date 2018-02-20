ЕС торопит Киев с транспортными законами

Верховная рада Украины должна ускорить темпы принятия законодательства в сфере транспорта. Об этом заявил гендиректор по вопросам мобильности и транспорта Еврокомиссии Хенрик Хололей на брифинге в Киеве во вторник, 20 февраля. "Соглашение об ассоциации между Европейским союзом и Украиной, которое в полной мере вступило в силу в прошлом году, предусматривает, что украинская сторона должна имплементировать в свое законодательство более восьми регуляторных и нормативных документов европейского законодательства в транспортной сфере", - отметил он.



Хололей подчеркнул, что в Еврокомиссии хотели бы видеть еще больше прогресса в законодательной работе. "В прошлом году достаточное количество законодательных актов в транспортной сфере прошло мимо Верховной рады Украины. Украине стоит, наверное, ускорить собственный прогресс в направлении обеспечения законодательства в транспортной сфере", - заявил он.



Хололей добавил, что вопросы принятия законодательства в транспортной сфере были обсуждены с представителями комитетов Верховной рады по вопросам транспорта и европейской интеграции.



"После этой встречи я более вдохновенно смотрю на перспективы принятия этих законодательных инициатив в этом году. Основываясь на соответствующем опыте стран-членов Европейского союза, мы видим, что лучший способ воплощать реформы - это обеспечивать их соответствующую законодательную поддержку", - добавил представитель ЕК.



Кроме того, Хололей надеется, что Национальная транспортная стратегия Украины до 2030 года может быть принята правительством уже на текущей неделе. "Мы очень надеемся, что национальная стратегия развития транспортной отрасли Украины будет принята на этой неделе. Этот документ является чрезвычайно важным с точки зрения формулировки стратегических направлений и приоритетов Украины, а также формирования нашего сотрудничества в этой сфере", - добавил он.

