Украина стала 7-й в смешанной биатлонной эстафете на Олимпиаде

Украинская команда заняла седьмое место в смешанной эстафете биатлонистов (два этапа по 6 км бегут женщины и два этапа по 7,5 км мужчины) на Олимпиаде-2018.



Ирина Вавринец, Юлия Джима, Дмитрий Пидручный и Артем Прима прошли дистанцию без промахов при стрельбе, использовали пять дополнительных патронов, и финишировали в итоге седьмыми.



Золотую медаль завоевала команда Франции, за которую бежал теперь уже трехкратный чемпион Олимпиады-2018 Мартен Фуркад. Серебро – у сборной Норвегии, бронза – у Италии, которая на финише сумела опередить Германию из-за штрафного круга у последнего ее участника Арнда Пайффера.

