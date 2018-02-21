Дубай перейдет на 3D-печать новостроек

Весной 2018 года в Дубае появятся первые виллы, построенные с помощью 3D-принтера. К 2030 году по данной технологии будет возводиться 25 процентов всех новостроек города-эмирата. Об этом пишет издание Arabian Business.



Как сообщает издание, использование 3D-технологий предусмотрено государственной программой жилищного строительства. Глава муниципалитета Дубая Хуссейн Нассер Люта заявил о том, что все необходимое для внедрения 3D-технологий в строительстве оборудование уже готово.



К 2030 году 25 процентов всех новых зданий в Дубае будут «напечатаны» по 3D-технологии, что сократит расходы на строительство и ускорит его, пишет издание.



В 2016 году в Дубае появилось первое в мире офисное здание, построенное с помощью 3D-принтера. По заявлению министра по делам правительства ОАЭ Мохаммеда аль-Гергави, 3D-печать может сократить время строительства на 50-70 процентов, трудовые затраты — на 50-80 процентов.

