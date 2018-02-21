НАПК проиграло апелляцию по протоколу в отношении Сытника

Апелляционный суд Киева 19 февраля отменил решение Соломенского райсуда столицы, который признал директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), сообщает нардеп Сергей Лещенко (фракция "БПП").



"Один из сценариев власти по уничтожению НАБУ провалился. Источники в НАПК сообщают, что они вчера проиграли Апелляционный суд Киева по протоколу, составленному в отношении Артема Сытника. Суд не только отменил решение Соломенского суда Киева о признании Сытника виновным - более того, суд вынес новое постановление о закрытии в отношении Сытника производства из-за отсутствия в его действиях состава административного нарушения", - написал С.Лещенко в своей странице в соцсети Фейсбук во вторник днем.



Как сообщалось, 13 ноября А.Сытник прибыл в НАПК для вручения ему протокола о якобы совершении им административного правонарушения в связи с тем, что он не предоставил некие документы по требованию НАПК. Директор Бюро рассказал журналистам, что речь идет о том, что он якобы использовал юридические возможности НАБУ в своих личных интересах.



Он указал, что когда НАБУ или его директор становятся стороной какого-то спора, тогда их интересы представляет, на основании доверенности руководителя НАБУ, представитель юридического управления Бюро. "Почему сделан вывод, что я использовал это в каких-то личных интересах, мне не известно. Это было представление не моих личных интересов, а интересов директора НАБУ", - подчеркнул А.Сытник.



Позже в НАБУ заявили, что НАПК в июле 2017 года установило, что А.Сытник имел право давать поручения руководителю юридического управления Бюро представлять его интересы в ходе судебного разбирательства по административному делу.



13 ноября 2017 года НАПК направило в Соломенский райсуд г.Киева протокол об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена частью первой статьи 188-46 КУоАП, составленный по директора НАБУ А.Сытника.



По информации Нацагенства, директор НАБУ предоставил с нарушением установленного законом срока запрашиваемые НАПК копии документов и информацию, а также предоставил их не в полном объеме. Запросы были направлены в отношении возможных нарушений работниками НАБУ законодательства по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, а именно о предоставлении А.Сытником доверенности на представление его интересов работникам юридического департамента Нацбюро.



17 января Соломенский райсуд Киева признал директора А.Сытника виновным в совершении административного правонарушения в невыполнении требований НАПК и наложил на него штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн).

