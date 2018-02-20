США по-новому начнут следить за Россией

Американские военные вместо запуска дорогих и массивных спутников начнут развертывание информационной сети, основанной на менее дорогих и более простых космических аппаратах. Такой подход позволит США оперативно реагировать на угрозы со стороны Китая и России, сообщает SpaceNews.



Кроме недорогих спутников, в информационную сеть, предназначенную для отслеживания действий потенциальных противников, американские военные планируют интегрировать пилотируемые и беспилотные летательные аппараты, а также корабли ВМС и наземные системы армии.



В Пентагоне полагают, что крупные и дорогие спутники уязвимы для электронных и кинетических атак, тогда как потеря небольшого и недорогого космического аппарата не столь опасна. Кроме того, новые космические аппараты планируется сделать высокоманевренными, что позволит им оперативно менять расположение или реагировать на атаку противника.



В целом Пентагон запланировал снизить зависимость от небольшого числа своих подрядчиков, большинство из которых корпорации, в пользу эффективных и конкурентоспособных решений коммерческих компаний.



Военное ведомство США также ускоряет развертывание крупнейшей космической системы инфракрасного наблюдения SBIRS (Space Based Infrared System). На геостационарной орбите находятся четыре космических аппарата данной системы, два других геостационарных спутника, которые оказались на 20 процентов дешевле предыдущих, планируется запустить в ближайшие три-четыре года. При этом Пентагон отказывается от развертывания седьмого и восьмого аппаратов SBIRS, направляя соответствующее финансирование на разработку альтернативной системы инфракрасного слежения.



Стоимость каждого из четырех находящихся на геостационарной орбите спутников SBIRS, производимых Lockheed Martin, составляет 1,7 миллиарда долларов. В настоящее время космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет SBIRS состоит из восьми спутников, половина находится на геостационарной орбите, другая — на эллиптических.

