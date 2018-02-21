Власти Киева хотят, чтобы акции "Киевэнерго" передали городу

Власти Киева предложат энергохолдингу "ДТЭК" передать городу акции "Киевэнерго" после того, как из состава компании отделят электрический блок



Об этом заявил заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, сообщает "Интерфакс-Украина".



Он отметил, что сейчас в "Киевэнерго" проходит реорганизация, в результате чего компанию разделят на три части. Одной из них, которая будет и дальше называться "Киевэнерго", отойдет тепловой блок с базисом коммунального имущества.



"Сейчас мы предложим акционерам передать акции этой компании городу. С точки зрения бесперебойности ведения бизнеса (в тепловом сегменте) кассовых разрывов, получение разрешений это будет значительно лучше и легче, чем передача коммунальных сетей от "Киевэнерго" в КП "Киевтеплоэнерго")", - подчеркнул Пантелеев.

