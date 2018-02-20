В Одессе от кори умер пятимесячный ребенок

В Одесской области от осложнений вызванных корью умер пятимесячный ребенок, он стал шестой жертвой заболевания с начала 2018 года, сообщил заместитель генерального директора по наблюдению за инфекционными заболеваниями Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Виктор Ляшко.



В начала года в связи с осложнениями, вызванными заболеванием умерло четыре ребенка и двое взрослых.



"Ситуация с заболеваемостью корью продолжает оставаться напряженной . На прошлой неделе заболело 828 человек, это немного больше, чем на предыдущей неделе, но пик, который был в конце января, будем надеяться, мы уже прошли", - сказал он.



Всего с начала года корью заболело 5,097 человек, 1 693 взрослых и 3 404 ребенка .



По состоянию на 15 февраля остаток вакцин от кори по Украине составлял около 202 тыс. доз.



В.Ляшко также отметил, что в настоящее время есть подозрение на случай дифтерии в Ивано-Франсковской области.



"В настоящее время у нее есть два негативных результата , но диангнос продолжает оставаться под вопросом", - отметил он.

