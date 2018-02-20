ЕС закрывает проект по модернизации КПП с Украиной - Reuters

Европейский союз закрывает проект по модернизации и строительству пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) с Украиной. Об этом сообщает Reuters. В заявлении изданию представитель ЕС сказал: "После нашей оценки мы пришли к выводу, что проекты не могут быть доработаны вовремя. В настоящее время 6 проектов закрываются, а неизрасходованные деньги возмещаются".



Издание сообщает, что проект по модернизации шести украинских контрольно-пропускных пунктов на восточной границе ЕС был запущен в 2014 году.



Так, проект был направлен ​​на то, чтобы помочь интегрировать экономику Украины путем строительства или модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией. По мнению ЕС, проекты были направлены на сокращение сроков пересечения границ и совершенствование таможенных процедур.



Однако отмечается, что проекты после задержек, ошибок и перерасхода средств с участием местных чиновников и подрядчиков не были выполнены.



"Реализация проектов в соответствии с графиком не была выполнена должным образом, что в ближайшем будущем приведет к провалу проектов", - сообщил сотрудник ГФС в марте 2017 года.



Как сообщает Reuters, должностное лицо ГФС на условиях анонимности предоставило изданию копию этой записки при условии, что автор документа не будет назван.

