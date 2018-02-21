Генпрокурор проведет закрытую встречу с родственниками Небесной Сотни

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко встретится сегодня с родственниками активистов, погибших во время Революции Достоинства. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.



Так, по информации ГПУ, Генеральный прокурор сегодня в 15:00 проведет встречу с представителями ОО "Семьи Героев Небесной Сотни".



"Семьи (Героев Небесной Сотни - ред.) захотели провести встречу без прессы, если они передумают, то будет сообщено средствам массовой информации", - сообщили в пресс-службе.

