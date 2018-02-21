В Еврокомиссии считают главной задачей Украины борьбу с коррупцией

Генеральный директор по вопросам соседства и расширения Европейской комиссии Кристиан Даниельсон считает, что основным заданием для украинской власти является борьба с коррупцией. "Основным заданием является борьба с коррупцией", - сообщил К.Даниельссон на конференции "Международная встреча высокого уровня по вопросу реформ в Украине" во вторник в Киеве.



По его словам, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде поможет бороться с коррупцией и будет содействовать проведению других реформ.



Кроме того, важными вопросами являются приватизации и реформа энергетического сектора.



К.Даниельссон отметил, что Еврокомиссия будет и в дальнейшем помогать Украине в проведении реформ, в том числе финансово. В частности, речь идет о 200 млн евро ежегодной помощи через гранты.

