Линарес: уверен, что побью Ломаченко

Чемпион мира по версии WBA в легком весе Хорхе Линарес (44-3, 27 КО) в очередной раз заявил о неимоверном желании провести бой против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО), поскольку уверен, что является именно тем боксером, который остановит украинца, информирует Betonmobile .



"Мне все равно, какой это будет телеканал, я просто хочу драться с ним. Сейчас речь идет о 12 мая в Нью-Йорке, и я мечтаю провести бой в Мэдисон Сквер Гарден. Остается решить вопрос с датой и телеканалом. Ломаченко хочет этого, я хочу этого, и этого хотят промоутеры. Проблема – в дате.



Все зависит от того, насколько ты готов физически и ментально. Я люблю драться с левшами, для меня это несложно. Уверен, что побью его. Я уже бил левшей раньше. Почему бы не сделать это и на этот раз?", – заявил венесуэлец.

