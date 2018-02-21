Сооснователь группы "Кино" решил снять свой фильм о Цое

Музыкант, сценарист и продюсер Алексей Рыбин, основавший вместе с Виктором Цоем группу "Кино", объявил о намерении снять байопик "Цой" по собственному сценарию.



"У нас заканчивается сложная подготовка, много строим. Картина точно будет не камерная, много актеров второго плана и массовки. По картинке фильм должен быть очень насыщенный. Съемки фильма начнутся в марте. В картине снимаются молодые петербургские театральные актеры, в основном вся история про 20-летних ребят", - рассказал Рыбин.



По словам музыканта, в первую очередь он намерен рассказать историю о Викторе Цое. "Там и меня мало, хотя в то время мы были как сиамские близнецы. Но есть законы драматургии - нельзя объять необъятное, если фильм снимаешь про героя. Наша картина - это путь, путь воина, хоть и в ленинградских хрущевках и сталинках", - говорит он.



О намерении Рыбина снять собственную версию фильма про Цоя стало известно после того, как он раскритиковал аналогичный проект Кирилла Серебренникова. "Мне присылали сценарий. Прочитав его, я написал режиссеру, что категорически против использования моего образа в этой истории. Мои представления о морали слишком расходятся с представлениями автора "Лета", - пояснял сооснователь "Кино".



Напомним, замыслом Серебренникова остался недоволен еще один музыкант, сыгравший важную роль в становлении "Кино", - Борис Гребенщиков. Он назвал сценарий фильма лживым от начала и до конца, поскольку в "Лете" участники ленинградского рок-клуба похожи на "каких-то московских хипстеров, которые только и думают, как им... заняться сексом".



Напомним, сюжет картины Серебренникова основан на малоизвестной истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя и разворачивается летом 1981 года в Ленинграде. Именно тем летом Цой записал свой первый альбом, а Науменко создал группу "Зоопарк". Серебренников снял практически весь необходимый материал в августе 2017 года, а находясь под домашним арестом, смонтировал картину. Окончательное производство будет завершено весной.



Еще одну картину о Викторе Цое в настоящее время снимает Алексей Учитель. По его словам, это будет роуд-муви, а главным героем станет водитель, в ДТП с которым погиб фронтмен "Кино".





