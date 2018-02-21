Новые тесты упростят диагностику аутизма

В настоящее время врачи могут выявить аутизм в первые два года жизни ребенка, оценив его поведение и развитие. Исследователи из Университета Варвика и Бирмингемского университета утверждают: теперь поставить точный диагноз можно будет по результатам анализа крови и мочи, рассказывает UPI.com.



В исследовании приняли участие дети в возрасте от 5 до 12 лет. 29 мальчиков и 9 девочек имели расстройство аутистического спектра (РАС). В контрольную группу вошли 23 мальчика и 8 девочек. Специалисты изучили образцы крови и мочи добровольцев и обнаружили различия.



Так, у детей с РАС оказались повышены уровни дитирозина (маркера окисления) и некоторых конечных продуктов гликирования. Ученые разработали алгоритм, который выявлял аутизм с 90% точностью, а отсутствие РАС - с 87% точностью. По словам исследователей, тест повысит точность диагностики аутизма на 60-70%. Ученые планируют продолжить исследования.

