Porsche отказалась от дизельных двигателей‍

Немецкий производитель автомобилей класса люкс Porsche отказался от дизельных двигателей. Как сообщает Autocar, концерн снял с производства кроссовер Macan S Diesel и хэтчбек Panamera 4S Diesel.



Компания объяснила отказ от дизельных моторов смещением спроса покупателей на машины с бензиновыми моторами и гибридными силовыми установками. Также одной из причин стали более строгие тесты на выхлопы.



Сообщается, что первый серийный дизельный автомобиль Porsche появился в 2002 году. Это был кроссовер Cayenne. Позднее компания установила дизельные двигатели и на других моделях бренда.



Но уже последнее поколение Porsche Cayenne было создано только в версиях с бензиновым либо гибридным мотором. Сейчас Porsche снял с производства и две оставшихся дизельных модели.

