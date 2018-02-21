Билл Гейтс сыграет в Теории большого взрыва

Американский предприниматель и основатель компании Microsoft Билл Гейтс снимется в серии популярного сериала Теория большого взрыва. Как сообщает издание Deadline, Гейтс выступит в качестве приглашенной звезды. Премьера нового эпизода с его участием состоится в марте 2018 года.



Гейтс ранее уже снимался в сериалах - в 2001 году он сыграл самого себя в ситкоме Фрейзер.



Сейчас канал CBS показывает 11 сезон Теории большого взрыва.

