Telegraph: Борис Джонсон негласно называл Brexit "дурдомом"

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, считающийся неформальным лидером британских евроскептиков, в приватном разговоре с высокопоставленными политиками Германии в Берлине охарактеризовал Brexit как "дурдом". Об этом сообщила во вторник вечером британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники в руководстве ЕС в Брюсселе.



По информации издания, беседа, о которой идет речь, состоялась во время одной из двух поездок главы британского МИД в столицу Германии: либо в ноябре 2016 года, либо в апреле 2017-го. Разговор не был никем записан.



Парадокс ситуации заключается в том, что Джонсон являлся главной движущей силой агитационной кампании, призывающей к выходу Соединенного Королевства из ЕС перед референдумом 23 июня 2016 года.



Газета предполагает, что употребленное Джонсоном слово "дурдом" могло быть отнесено к "сложным переговорам по Brexit", а не собственно к принятому британцами на референдуме решению о выходе королевства из европейского сообщества.

