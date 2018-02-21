Кабмин утвердил госстандарт начального образования

Кабинет министров Украины утвердил на заседании в среду государственный стандарт начального образования. "Госстандарт начального образования - это перечень результатов, которые должны наши дети уметь, знать после учебы в начальной школе", - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич, представляя документ.



По ее словам, стандарт содержит базовый учебный план, на основе которого Министерство разрабатывает учебную программу, а школы - рабочие учебные планы. Стандарт включает четыре плана с учетом языка обучения - государственного или языка национальных меньшинств, а также для детей с особыми потребностями.



"Наши учебники и учебные планы должны быть тесно связанными с жизненными ситуациями", - подчеркнула министр образования.



Документ предусматривает отдельное изучение ряда предметов – украинского или иностранного языка или математики, и интегрированное изучение этих предметов в дисциплине "Я исследую мир".



Государственный стандарт базового образования Кабмин намерен утвердить в 2019 году, старшей школы - в 2027 году, отметила Л.Гриневич. Госстандарт для начальной школы учителя станут применять с 1 сентября 2018 года.



При этом министр отметила, что органы местного самоуправления не выполняют государственную политику по повышению зарплат учителям. "А некоторые органы самоуправления додумались до того, что в период карантина заставили учителей написать заявления за свой счет", - подчеркнула Л.Гриневич.



В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что правительство намерено мониторить, где именно происходят такие прецеденты. Он также предложил проводить аудит городских бюджетов.

