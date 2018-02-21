В Одесской области от кори скончался новорожденный ребенок

С начала февраля от осложнений, вызванных корью, в Одесской области умерло два ребенка, а не один, как сообщалось ранее.



Второй летальный случай произошел 14 февраля – скончался новорожденный. Об этом сообщает Думская со ссылкой на информацию обласного управления здоровья.



В конце января беременную жительницу Одесской области, которая не была привита, госпитализировали с диагнозом корь в городскую инфекционную больницу, но она самовольно покинула медучреждение. 14 февраля, через двенадцать часов после родов, умер ее ребенок, – говорится в сообщении.



Отмечается, что произошло внутриутробное инфицирование, что подтвердило патологическое исследование, результаты которого были получены накануне – 20 февраля.



Вчера в перинатальном центре областной больницы, где рожала женщина, была произведена заключительная дезинфекция.

