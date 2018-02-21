Украинские банки за год получили почти 25 млрд гривен убытка

Прошлый год банки закончили с убытком в размере 24,4 млрд гривен. Об этом сообщается на официальном сайте Нацбанка. "Из-за значительных объемов отчислений в резервы, банковский сектор завершил год с убытком в 24,4 млрд гривен - преимущественно за счет четырех больших банков, в частности ПриватБанка", - говорится в нем. Количество убыточных банков за прошлый год сократилось до 18 из 33 в 2016 году.



Как и ожидал НБУ, в 2017 году операционный доход сектора увеличился на 10% в годовом измерении.



Окончательные показатели финансовой отчетности банков за 2017 год еще могут быть откорректированы до конца апреля после завершения годового аудита.



В целом за год депозиты населения выросли в гривне на 22,4%, в валюте - объемы не изменились.



Отмечается, что ПриватБанк активно привлекал гривневые средства населения, Ощадбанк - валютные.



Депозиты корпораций в гривне выросли за год на 13,6%.



Валютные средства субъектов хозяйствования сократились на 10% в долларовом эквиваленте.



Несмотря на снижение процентных ставок в течение года, база фондирования оставалась стабильной - всего в 2017 году доля средств корпораций и населения в структуре обязательств выросла на 2.1 п.п. в 77,1%.



НБУ подчеркивает, что в 2017 году состояние банковского сектора улучшилось - после более трехлетнего кризиса, практически все ключевые показатели работы банков имели положительную динамику.



Банки ускорили кредитование населения и начали новое кредитование бизнеса.

